Эфир Delfi: блокировка санкций, как будет работать литовский закон о десоветизации?

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Страны Балтии и Польша в четверг заблокировали принятие новых санкций против России из-за предложенных западными государствами исключений для экспорта зерна и удобрений, скопление фур на въезд в Литву увеличилось, выбрано место для памятника первого президента Литвы в Вильнюсе, общественный транспорт Вильнюса и в следующем году будет бесплатным для украинцев. Подробности в выпуске новостей.