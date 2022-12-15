Сейм Литвы принял закон, запрещающий пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий в общественных объектах. Закон вступит в силу 1 мая следующего года.
О том, как будет работать новый закон и проходить десоветизация, говорим с председателем Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве Рональдасом Рачинскасом.
Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов
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