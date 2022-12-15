Президент Литвы: продовольственная безопасность не может быть прикрытием для ослабления санкций против РФ

В то время как европейские лидеры стремятся к окончательному соглашению по 9-му пакету санкций против России, президент Гитанас Науседа подчеркивает, что продовольственная безопасность не должна быть причиной для ослабления ограничений против режима Кремля.

"9-ый пакет санкций – на подходе. Продовольственная безопасность не может использоваться в качестве прикрытия для ослабления санкций", - на своей странице в Twitter написал глава страны.

"Российские олигархи, находящиеся под санкциями, не должны получить доступ к своим замороженным средствам и продолжать накапливать богатство, пока мирные жители Украины гибнут от российских бомб", - добавил Г. Науседа.

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