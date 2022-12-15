Новейший прогноз на ближайшие дни: снег и морозы

В четверг днем погоду в Литве обусловит еще один циклон, однако на этот раз он будет проходить в стороне от Литвы и обильных осадков не принесет.

С самого утра будет пасмурно на юге и на востоке страны, в других районах ожидается солнечная погода. Во многих районах ожидаются осадки, больше всего вероятность осадков на востоке страны. Днем будет 4-9 градусов мороза, у моря от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В пятницу ночью без особых осадков, только на северо-западе ожидается больше облаков и небольшой снег. Ночью ожидаются прояснения, поэтому температура значительно опустится - будет 8-13, местами 15 градусов мороза. У моря будет 4-6 градусов ниже нуля.

В пятницу днем с юга придет еще одна зона низкого давления, а с ней - новые осадки в юго-восточной Литве. Днем будет 3-8 градусов мороза.

В выходные усилится зона высокого давления, поэтому особых осадков не ожидается.

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