Спикер Сейма Литвы о диакритических знаках в именах и фамилиях: я поддержу

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что поддержит предложение узаконить диакритические знаки в именах и фамилиях.

"Я поддержу. Знаю, что есть разногласия как среди фракций коалиции, так и среди оппозиции. Посмотрим, как решит Сейм. Я думаю, что шаг, который мы сделали в январе, очень важен, это огромный шаг вперед. Далее, на мой взгляд, может быть открыта дальнейшая дискуссия", - в четверг в Сейме журналистам сказала В. Чмилите-Нильсен.

Член Сейма Рита Тамашунене, представляющая Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), в четверг намерена представить проект поправок к Закону о написании имени и фамилии в документах, в котором предлагается узаконить диакритические знаки.

В настоящее время законом не предусмотрена возможность написания имен и фамилий в их оригинальной форме, то есть латинскими буквами с диакритическими знаками. Член Сейма Рита Тамашунене сожалеет, что только для части лиц создана возможность писать имя и фамилию в оригинальной форме. По ее мнению, таким образом нарушаются принципы равенства и справедливости.

Если Сейм одобрит инициативу ИАПЛ-СХС, в законе откажутся от положений о том, что имя и фамилия гражданина Литовской Республики пишутся латинскими буквами (без диакритических знаков).

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