Синоптики: минувшей ночью местами температура опустилась до -20 градусов

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что минувшей ночью температура воздуха местами опустилась до -20 градусов.

По словам синоптиков, снова температура опустилась ниже, чем прогнозировалось. Синоптики поделились в социальной сети фейсбук картой, на которой видно, где было холоднее всего.

"Холоднее всего (ниже –20) было в Акмяне, Мажейкяй и Шедуве (Радвилишкский район)", – писали синоптики.

В среду, по данным синоптиков, солнце светило почти на всей территории Литвы.

"В Плунге, Тельшяй и Мажейкяй шел сильный снег. Днем было 0–5 градусов мороза, у моря и местами на западе - 0–2 градуса тепла. Ночью была холодной (из-за ясного неба), во многих районах было 10–16 градусов ниже нуля, в Швянтои –9°C, а на северо-западе страны было до 17–21 градуса", – отметили синоптики.

По их словам, в четверг будет облачно с прояснениями.

"На юго-востоке страны будет идти снег. Днем будет 4–9 градусов мороза, на западе от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла", – сообщают синоптки.

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