Госпогранкомитет Беларуси: скопление фур на въезд в Литву увеличилось

За сутки скопление фур на въезд в Литву увеличилось на 5%, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

"Ситуация в пунктах пропуска на западной границе остается напряженной. Причина длительного ожидания въезда на сопредельную сторону прежняя — невыполнение контрольными службами Польши, Литвы и Латвии норм пропуска", — сообщили в ГПК РБ.

В ведомстве отметили, что за сутки скопление фур на въезд в Литву увеличилось на 5%. На польском и латвийском направлениях количество ожидающего транспорта существенно не изменилось.

Самым загруженным на пути в ЕС остается маршрут через литовский пункт пропуска "Мядининкай", где за сутки оформлено всего 32% фур от нормы (7 грузовиков в час вместо 20 положенных). По данным ГПК, в этом пункте пропуска выезда в Литву ожидают 1120 автомобилей.

В целом за сутки Польша приняла 31% грузового транспорта от нормы, Литва — 47%, Латвия — 54%.

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