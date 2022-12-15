Сенсация: страны Балтии и Польша блокируют новый пакет санкций в отношении России

Часть стран ЕС предлагает смягчить санкции в отношении российских удобрений и экспорта продуктов, в результате этого некоторые предприниматели смогут воспользоваться замороженными из-за санкций средствами. Литва с этим не согласна и вместе с другими странами Балтии и Польшей, блокирует принятие нового пакета санкций. Вопрос будет решать Совет Европы.

"Сначала это был список из 1500 человек и компаний, сейчас он немного сузился. (Эти предложения) освободили бы частные средства, если государства выявили бы связь этих средств с безопасностью продуктов. Трудно сказать, как частные средства олигархов связаны с безопасностью продуктов – мы поднимали этот вопрос. Мы понимаем и беспокойства партнеров в Европе в некоторых конкретных случаях", – сказал в парламенте министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Однако, по его словам, в таких случаях ситуацию можно решать с помощью пояснений Еврокомиссии.

"Если бы сделали такого размера политическую брешь, которую одобрили бы все страны ЕС, я думаю, это использовалось бы не только для решения всех вопросов, но и чего доброго, для значительного обхода санкций. Эта дискуссия продолжается. Литва и Польша остановили принятие пакета. Возможно, дискуссию перенесут на Совет Европы", – сказал министр.

В среду вечером глава Литвы Гитанас Науседа сказал, что процедура принятия санкций проходит в обычном режиме.

"По моему мнению, этот 9 пакет санкций отличается неплохими элементами, включенными по инициативе Литвы – решен вопрос списка как ведомств, так и лиц: включены судьи Конституционного суда, четыре средства дезинформации. Это отличные предпосылки для продвижения вперед и оказания давления на агрессивный московский режим. Я очень надеюсь, что это вопрос дней, когда пакет санкций будет утвержден", – сказал в среду Науседа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!