Для получения большей помощи от ЕС группа Viciunai учреждала более мелкие компании

Группа компаний Viciunai, находящаяся под руководством мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, учреждала небольшие предприятия, чтобы получить дополнительную европейскую поддержку, которая составила около 4 млн евро, сообщает портал LRT.

Национальное платежное агентство (НПА) могло знать об этом, так как все формальности были улажены сотрудниками Viciunai, сообщает отдел журналистских расследований LRT.

В апреле 2015 года группа компаний Viciunai открыла две новые яичные фабрики в Плунге. На открытии было объявлено, что Europe eggs, входящая в группу компаний Viciunai, будет сортировать яйца, а Baltic egg production будет их перерабатывать. Здесь будут производить вареные, очищенные яйца и отдельные яичные белки для выпечки.

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Фабрики были построены на огромной территории рядом с цехами и помещениями других предприятий, принадлежащих Viciunai, - Orka food, которая производит пельмени, Viciunai ir partnerniai и Plunges kooperatine prekyba UAB.

Тремя годами ранее эти две недавно созданные компании обратились в Национальное платежное агентство (НПА) за европейской поддержкой на строительство предприятий, создав имидж небольших и не связанных между собой компаний. Обеим предприятиям в целом было выделено 3,4 млн евро помощи на разработку проекта. Это составляет пятую часть от общей стоимости строительства предприятий в 17 млн евро.

По данным LRT, если бы компания обратилась за поддержкой как крупная компания, она получила бы половину средств.

На тот момент прошло лишь половина периода, когда НПА проверяло получателей помощи на предмет надлежащего использования средств.

По данным НПА, в указанный период официальный реестр - Информационная система участников - юридических лиц (ИСУЮЛ) - еще не функционировала. В настоящее время агентство оценивает связь компаний и частных лиц, используя данные этой системы.

В НПА говорят, что формально правила не нарушались.

Тогдашний министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс говорит, что если помощь оказывается, значит предприятия выполнили требования.

В 2017 году Европейская аудиторская палата установила, что помощь дочерним компаниям Viciunai была предоставлена ​​ошибочно, Национальное платежное агентство должно было заметить связи компаний, запрашивающих поддержку, с одной из крупнейших компаний страны, но не сделало этого.

НПА утверждает, что после заключения европейских аудиторов они "оперативно приняли меры в соответствии со своей компетенцией", то есть внесли в Минсельхоз предложения по совершенствованию законодательства.

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