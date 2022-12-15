Глава КНБО о проверке боеготовности в Беларуси: признаков возможной угрозы нет

После того, как во вторник Беларусь начала необъявленную проверку боеготовности своих военнослужащих, и в публичном пространстве появилась информация о намерении перебросить не менее 20 танков на полигон у границы с Польшей и Литвой, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас заверяет, что признаков возможной угрозы нет. Однако, подчеркивает он, к каждому действию враждебных государств нужно относиться серьезно, поэтому необходимо усилить политику сдерживания страны.

"Ко всему нужно относиться серьезно, но, без сомнения, следует иметь в виду, что у нас есть мощная разведка. Мы прекрасно знаем, какие индикаторы должны быть реализованы, чтобы готовиться к реальному вторжению, а не к учениям, не к демонстрации мускул", - Elta сказал председатель КНБО.

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"Мы все видим, и на данный момент угрозы действительно нет, нет индикаторов, которые бы включали лампочки опасности того, что планирование реальной агрессии", - добавил он.

С другой стороны, Л. Кащюнас еще раз подчеркивает необходимость укрепления передовой обороны как в Литве, так и на всем восточном фланге.

"Но такое достаточно быстрое действие свидетельствует о том, что нам требуется как можно больше союзников, наших возможностей сдерживания, принципа всеобщей обороны, вовлечение общественности в оборону, потому что у нас сложилась ситуация, которая требует быстрой реакции", - отметил политик.

ELTA напоминает, что во вторник Беларусь начала заранее необъявленную проверку боеготовности своих подразделений. Об этом сообщает Минобороны страны, на которое ссылается агентство Reuters.

Предусмотрены "комплексные действия", например "организация охраны и обороны". Будут переброшены военнослужащие и техника. В связи с этим ограничено движение по некоторым дорогам общего пользования.

Беларусь граничит с Украиной и является союзником России.

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