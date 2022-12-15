Жизнь владельцев неисправных автомобилей ухудшится: грозит упразднение техосмотра

Водителям загрязняющих окружающую среду автомобилей с начала 2023 года будут уделять особое внимание. Министерство охраны окружающей среды планирует сделать так, что в случае фиксации выхлопов, превышающих норму, автомобиль должен будет повторно проходить техосмотр, сообщает LNK.

Вице-министр окружающей среды Раминта Радавичене сказала, что в случае фиксации превышения норм загрязнения, будут упразднять действующий техосмотр.

"Автомобиль должен будет пройти техосмотр повторно, или водитель должен будет проверить техническое состояние транспортного средства, привести его в порядок, чтобы оно не загрязняло окружающую среду", – пояснила она.

По словам Радавичене, бывают случаи, когда водителям удается избежать объективной проверки.

"Рассказывают такое, что иногда перед техосмотром заменяют дизельное топливо керосином, а после сразу же заливают горючее, и машина начинает "плеваться" черным дымом", – рассказала вице-министр.

Тут речь идет о проверке выхлопов с помощью специального оборудования. "Мы меняем регламент. Даем возможность инспекторам охраны природы самостоятельно проводить проверку: без полиции и с помощью необходимого оборудования", – сказала Радавичене.

Чтобы жители, которые визуально видят возможное загрязнение, могли обращаться в службы, нужны дополнительные решения.

"Когда речь идет об упразднении техосмотра, мы говорим о проверке с помощью специального оборудования, но – да, говорят и о визуальном загрязнении, что по цвету дыма и количеству можно идентифицировать такие транспортные средства. Тут решения пока не приняты", – сказала она.

По словам Радавичене, это надо обсудить с Департаментом полиции.

"Как известно, сейчас можно о таких транспортных средствах информировать через систему ePolicijа. Но эту систему еще надо совершенствовать", – заметила вице-министр.

Она сказала, что контроль ужесточится с начала 2023 года.

"Решение в связи с упразднением техосмотра после проверки выхлопов специальным оборудованием – планируют узаконить в первом квартале следующего года. Тогда же обещают принять и постановление о самостоятельных действиях инспекторов на дорогах", – заметила Радавичене.

Она надеется, что такие изменения помогут призвать водителей к порядку.

Владельцев технически неисправных и загрязняющих окружающую среду автомобилей в ближайшее время могут обязать повторной пройти техосмотр. Во вторник в парламенте министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что решение будет принято самое позднее в начале следующего года.

"До Нового года с Администрацией безопасного движения (Литовская администрация безопасного движения), может, в январе, сможем изменить внутренние правила и обязать владельцев технически неисправных автомобилей повторно пройти техосмотр", – сказал министр.

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас в августе заявил, что отказывается от планов в связи с введением налога на автомобили.

Сейчас автомобили в Литве проходят техосмотр раз в два года.

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