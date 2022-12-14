Возможен ли транзит украинского зерна через Беларусь и Литву?

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что транзит украинского зерна через территорию Беларуси был бы коммерчески возможен, но никаких политических переговоров по этому вопросу не будет.

"Транспортировка зерна через Беларусь в том виде, в каком она представлена, — это полностью коммерческий случай, скажем, сегодня товары везут через Беларусь, через Казахстан. Поскольку это несанкционированные товары, значит, они перевозятся в рамках коммерческих сделок. Коммерческие лица встречаются, подписываются контракты, выплачиваются деньги, товары прибывают в Клайпедский порт, а оттуда отправляются по миру. Правительство не отслеживает и не контролирует эти товары, и, честно говоря, я могу даже не знать, какие товары туда идут", - заявил во вторник журналистам в Сейме Ландсбергис.

"Точно так же, товары, не попадающие под санкции и перевозимые в рамках коммерческих сделок, следующие из Украины через Беларусь, через любую другую страну, не регулируются правительством Литвы, у которого нет средств и необходимости регулировать их, если это только торговля", - добавил он.

На прошлой неделе Беларусь заявила в ООН, что разрешит транзит украинского зерна через свою территорию в Клайпедский порт.

Gabrielius Landsbergis Foto: ELTA / Andrius Ufartas

Власти Беларуси в очередной раз попытались поучаствовать в "зерновой сделке"

О желании участвовать в "зерновой сделке" Лукашенко публично заявлял еще в июле 2022. Но тогда о процедуре безопасной транспортировки зерна и другой продовольственной продукции по Черному морю, приостановленной из-за войны России против Украины, договорились без Беларуси.

17 ноября договоренности по Черноморской инициативе продлили, однако возможности альтернативных маршрутов поставок из Украины в ООН продолжают изучать.

С предложением организовать транзит украинского зерна через белорусскую территорию в литовские порты в обмен на отмену санкций в отношении экспорта белорусских удобрений выступил заместитель главы МИД Беларуси Юрий Амбразевич.

В официальном сообщении о его встрече в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, опубликованном на сайте Организации Объединенных наций в пятницу, 9 декабря, белорусская инициатива сформулирована в такой форме:

"Заместитель министра иностранных дел проинформировал Генерального секретаря, что Беларусь согласна, без предварительных условий, на транзит через ее территорию украинского зерна для последующего экспорта из портов в Литве".

Однако помимо "согласия без предварительных условий", в сообщении ООН указано, что замглавы белорусского МИДа также напомнил о том, что его страна "добивается разрешения на вывоз своего удобрения, которое в настоящее время находится под санкциями".

Aliaksandras Lukašenka Foto: Stopkadras

"Никаких политических переговоров с режимом Лукашенко не будет"

В субботу, 10 декабря, предложение перевозить украинское зерно президент Литвы Гитанас Науседа назвал "ловушкой", "в которую хотят заманить, и показать, что Запад снова ведет себя непоследовательно, не может договориться о санкциях".

Позицию Литвы во вторник 13 декабря подтвердил и глава МИД литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис: "Если на столе появятся какие-то политические требования, то правительство, несомненно, вмешается и поступит строго: никаких политических переговоров с режимом Лукашенко о транзите через территорию Беларуси в Литву не будет".

Тем не менее, глава МИД допускает транзит украинского зерна через белорусскую территорию в порты Литвы: «Поскольку это неподсанкционные товары, они перевозятся в рамках коммерческих сделок»

"Перелом в отношении Лукашенко произошел не после августа 2020 года, а после 24 февраля"

Предложение транспортировать украинское зерно через белорусскую территорию, совмещенное с напоминанием о том, что Беларусь "добивается разрешения на вывоз своего удобрения, которое в настоящее время находится под санкциями", литовский политолог Бернарас Ивановас оценивает как "проявление безнадежности ситуации, в которой оказался Лукашенко, и его попытку оттянуть свой конец".

"Репутация Лукашенко как военного преступника и убийцы закрепилось уже на Западе. Понятно, что он будет вилять до последнего, потому что речь идет не просто о его власти, а о жизни его и его семьи. Он прекрасно понимает, что после того, как он потеряет последние остатки своей власти, его просто убьют. Так что он пытается как-то выкручиваться", - отмечает политолог.

По его мнению, сам факт заявления о желании поучаствовать в зерновой сделке свидетельствует о том, Лукашенко посылает сигнал не только Западу и не столько Западу, сколько Путину, показывая, что у него есть варианты.

Bernaras Ivanovas Foto: DELFI / Rafael Achmedov

Однако играть в такие игры, полагает Ивановас было возможно до начала военной агрессии России против Украины, "и тогда эти все фокусы проходили на ура", но ситуация принципиально изменилась.

И хотя на Западе есть некоторые разногласия, констатирует политолог, все же принципиальное решение принято: "никаких игр с путинским вассалом никто вести не будет". Сейчас идет интенсивная борьба с теми, кто помогает обходить санкции. Для них вводятся ещё дополнительные ограничения, сигналы посылаются, что будут наказывать очень жёстко.

Он уверен, что ни на каких этажах европейской бюрократии ни Лукашенко, ни его чиновникам договориться об обходе санкций не получится: "Ловушки сколько хочешь ни расставляй, все они уже помечены красными флажками, и эти ловушки будут обходить".

"Договариваться с Лукашенко не о чем, на Западе вообще и в Европе в частности осознали, что, как и Путин, Лукашенко недоговороспособен, они оба не соблюдают никаких правил, и с ними невозможно подписывать никакие документы", - говорит Ивановас.

Перелом в отношении Лукашенко, полагает политолог, произошел даже не после августа 2020 года, когда в Беларуси жестоко подавили протесты после президентских выборов, а после 24 февраля 2022 года, когда началась война против Украины.

"Лукашенко борется за свою условную политическую независимость"

Директор украинского Института мировой политики Евген Магда предложение Минска транспортировать украинское зерно через белорусскую территорию и напоминание о просьбе снять санкции с транспортировки белорусских удобрений рассматривает "как поиск пути привлечения к этой сделке России, которая объективно производит зерна больше, чем Украина и производит самые разнообразные удобрения".

Евген Магда уверен, что Россия хочет использовать ситуацию в своих интересах и вытеснить Украину с зернового рынка. Он напоминает, что, по данным Bloomberg,

c неподконтрольных Украине территорий Россия за время войны вывезла пшеницу на минимум 1 миллиард долларов.

Политолог уверен, что все, о чем бы ни говорил Лукашенко, "он поет с чужих слов, с кремлевских - он и призывал, и говорил, что Украина должна пойти на конструктивные переговоры с Россией, иначе Украина будет уничтожена. Ну только что макетом ядерной бомбы не стучал, как ботинком по трибуне Хрущёв в своё время".

В то же время Магда отмечает, что Лукашенко, заявляя о желании участвовать в зерновой сделке при условии снятия хоть каких-то санкций, борется "за сохранение собственной политической условной независимости, за то, чтобы белорусские военные не вступили непосредственно в войну против Украины, потому что Лукашенко видит в этом для лично для себя серьезную угрозу, угрозу своей безопасности".

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