Правительство Литвы одобрило повышение базовых социальных пособий

С начала 2023 года в Литве увеличатся размеры базовых социальных пособий, а также денежная социальная помощь нуждающимся, социальные пенсии, выплачиваемые лицам с ограниченными возможностями, сиротам или пенсионерам, не накопившим минимального стажа социального страхования, и целевые компенсации инвалидам со специальными потребностями.

Правительство утвердило размеры базовых социальных пособий, представленных Министерством социальной защиты и труда (МСЗТ) на предстоящий год, говорится в сообщении МСЗТ.

"В следующем году будут увеличены размеры базовых социальных пособий. Это означает, что одновременно увеличиваются разные пособия для наиболее уязвимых жителей страны: пожилых людей, малоимущих, людей с ограниченными возможностями. Мы надеемся, что увеличение пособий облегчит жизнь нуждающимся", - сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

С 1 января 2023 г. размер базового социального пособия будет составлять 49 евро (с начала 2022 г. – 42 евро, с начала июня – 46 евро).

При увеличении этого размера соответственно увеличиваются размеры зависящих от него пособий: все пособия в соответствии с Законом о выплатах на детей, например, детские деньги, единовременное пособие на ребенка, единовременное пособие беременной женщине, пособие по опеке (попечительству), единовременная выплата на обустройство, пособие по уходу учащимся ребенком. Также увеличатся пособия на погребение, помощь в перевозке останков, социальная поддержка школьников, пособие на содержание ребенка, частичное возмещение расходов для студентов-инвалидов и другие социальные выплаты.

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