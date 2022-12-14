Итоги года: Европейский гуманитарный университет принял 630 студентов из 13 стран

В Европейском гуманитарном университете завершается первый семестр. Для ЕГУ этот учебный год особенный — Университет празднует свое 30-летие. На юбилейный год пришёлся рекордный набор абитуриентов — вдвое больше, чем в прошлом году. Общее количество обучающихся на всех курсах и программах составило 1197 студентов из 13 стран, что свидетельствует о международном статусе университета.

Преобладающая доля студентов из Беларуси (более 80%)

Это объясняется, главным образом, историей происхождения Университета, его корнями, определяющим значением беларуской идентичности и особым статусом образовательного, научного и культурного центра беларуской эмиграции. Интерес беларуских студентов к обучению в ЕГУ вызван не только стремлением получить качественное европейское образование, имеющее международное признание и открывающее широкие карьерные возможности, но и перспективами релокации в Европу.

В связи с усилением репрессивного давления на гражданское общество в Беларуси, многие вынужденно покидают свою страну. В Европейском гуманитарном университете студенты, преподаватели и сотрудники получают академическое пристанище, сохраняя возможность свободно учиться, преподавать и работать, не опасаясь преследований.

Беженцы из Украины — основная часть украинских студентов ЕГУ

Для украинских студентов мужского пола призывного возраста в условиях военного

положения действуют ограничения на выезд из страны. Единственно возможным

вариантом получения европейского образования для них, как и для студентов из

Беларуси и России, для кого выезд за рубеж оказался закрытым по политическим или иным причинам, остаётся дистанционный формат обучения, доступный в ЕГУ.

Увеличение количества студентов из России

Побуждающий мотив переезда студентов из России — несогласие с режимом и агрессивной политикой российского государства. Отчисления студентов с антивоенной позицией и увольнения нелояльно настроенных преподавателей негативно сказываются на желании учиться в России. Кроме того, выход РФ из Болонской системы делает образование за рубежом еще более востребованным для европейски ориентированных россиян.

Традиционная декабрьская встреча-знакомство с Университетом — "День с ЕГУ"

О форматах обучения и особенностях учебного процесса можно узнать в рамках традиционной декабрьской встречи-знакомства с Университетом — "Дня с ЕГУ". В программе: рассказы студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников Университета о различных аспектах насыщенной академической жизни, вдохновляющие и эмоциональные истории о творческих проектах и инициативах, карьерных возможностях и перспективах, международных обменах и путешествиях — полезные и весёлые разговоры, музыка и студенческий креатив в волшебной атмосфере зимнего Вильнюса.

Встреча пройдёт в формате YouTube-трансляции по предварительной

регистрации. Для участия необходимо заполнить форму по ссылке.

Мероприятие состоится 20 декабря, время: 19:00 (Вильнюс | GMT +2)

ЕГУ приглашает к участию.

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