Поток граждан России в Литву сократился более чем вдвое

Поток граждан Российской Федерации в Литву сократился более чем наполовину, сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

По ее словам, причина тому – ужесточенные с 19 сентября условия допуска граждан России, прибывающих в Литовскую Республику.

"Поток граждан России сократился на 57 проц.", - в среду журналистам сказала министр на организованной в Министерстве внутренних дел пресс-конференции А. Билотайте обратила внимание, что наряду с этим формируется еще одна тенденция – увеличивается число граждан России и Беларуси, обращающимся за предоставлением убежища в Литве.

"Мы видим, что увеличивается число лиц, бегущих от российского и белорусского режимов. Эти лица обращаются за предоставлением убежища. В настоящее время 139 граждан России и около 400 граждан Беларуси запросили убежище", - сказала А. Билотайте.

Участвовавший в пресс-конференции заместитель главы Службы охраны государственной границы Римантас Петраускас сказал журналистам, что в этом году в страну из России въехали 12 человек, которые позже предъявили документы, подтверждающие их литовское происхождение.

"На сегодняшний день у нас 12 лиц, которые оказались в Литве и предъявили документы, подтверждающие их литовское происхождение", - сказал Р. Петраускас.

А. Билотайте также отметила, что оказавшиеся в Литве граждане России и Беларуси все активнее ищут работу. По ее словам, государственные учреждения тщательно оценивают риски, которые такие лица могут представлять для национальной безопасности.

"Мы видим, что количество граждан России и Беларуси, желающих работать, увеличивается. Мы оцениваем все потенциальные риски и угрозы нашей национальной безопасности. Поэтому изменен порядок выдачи документов иностранцам, требуя дополнительные документы. Они должны заполнить анкету. Есть рабочая группа, которая помогает решать нестандартные ситуации, когда есть подозрения, что отдельные лица представляют определенные угрозы для нашего государства", - сказала А. Билотайте.

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