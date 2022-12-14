Невероятно: за две ночи в Старом городе Вильнюса 20 000 евро

Цены на аренду жилья в Литве достигли небывалых высот. В некоторых случаях за две ночи в Старом городе Вильнюса придется заплатить больше 20 000 евро, пишет TV3.lt.

На Booking.com можно найти разные варианты жилья для краткосрочной аренды. Однако вильнюсец Томас увидел предложение, которое лишило его дара речи.

Томас сказал, что сейчас было бы сложно или даже невозможно найти подходящий вариант для аренды на праздники.

"Я хотел со второй половиной провести романтические выходные и заодно встретить Новый год. Погода такая, что я решил искать варианты прямо в Вильнюсе – не может же все быть заполнено.

И что вы думаете? Почти все жилье на Booking.com занято. Даже за самые высокие цены", – рассказал собеседник.

Томас сказал, что он продолжал поиск и нашел два новых предложения. "Увидев цену, я ахнул. 20 000 евро. За выходные в арендуемой квартире? Это почти половина ипотечного кредита, которую мне осталось выплатить за квартиру. Может, там арендаторам золото дают или как?" – иронически вопрошал Томас.

В объявлении на Booking.com сказано, что 3-комнатная квартира, площадью 64 кв. м находится в центре, аренда за две ночи, включая все сборы, налоги стоит 20 052 евро.

Сказано, что арендатор квартиры, находящейся в новом доме, в 2 км от башни Гедиминаса, сможет бесплатно пользоваться интернетом, стоянкой для машины, сможет жить в квартире с домашними питомцами.

На той же улице сдают и еще одни апартаменты, площадью 44 кв. м. Правда, цена на них почти та же - 20 047 евро.

Портал tv3.lt уже писал, что цены на аренду в Литве всегда понемногу росли, но в этом году рост наблюдается рекордный. Если три года назад в среднем аренда 1 кв. м стоила 9,9 евро, то в пиковый момент 2022 г. подскочила до 15,8 евро. Сейчас цены немного снижаются, но все же до прошлогодних им еще далеко.

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