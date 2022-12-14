В ближайшее воскресенье можно бесплатно посетить государственные музеи в Литве

В декабре последнее воскресенье выпадает на первый день Рождества, поэтому бесплатное посещение музеев переносят на 18 декабря.

По традиции в этот день музеи, которые финансирует Минкульт, принимают посетителей бесплатно. В первой половине 2022 года такой возможностью воспользовались 135 486 человек, пишет madeinvilnius.lt.

Национальные музеи Минкульта:

Литовский национальный художественный музей

Литовский национальный музей

Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса

Национальный музей Великокняжеский дворец

Музей IX форта в Каунасе

Литовский музей авиации

Музей этнокосмологии

Литовский морской музей

Литовский музей народного быта

Литовский музей истории образования

Литовский музей театра, музыки и кино

Музей литовской литературы им. Майрониса

Шяуляйский музей "Аушра"

Тракайский исторический музей

Государственный еврейский музей Виленского Гаона

Жемайтийский музей Alka

Музей археологической местности в Кярнаве

Литовский музей спорта

Вильнюсские музеи:

Музей энергетики и техники

Вильнюсский музей

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!