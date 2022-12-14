Инициатива Елены Зеленской: Великокняжеский дворец расскажет свою историю по-украински

По инициативе супруги президента Украины Елены Зеленской в Великокняжеском дворце в 2021 году начали готовить аудиогид на украинском языке.

15 декабря, в 17 ч. состоится мероприятие, на котором будет представлена эта инициатива. В нем примут участие Елена Зеленская и супруга главы президнета Литвы Диана Науседене, а также посол Украины Петр Бешта, директор Львовской национальной картинной галереи имени Бориса Возницкого Тарас Возняк, журналист, глава организации "Сильны вместе" Эдмундас Якилайтис, директор Великокняжеского дворца Видас Долинскас, глава проекта аудиогида Лирия Степонавичене.

Мероприятие пройдет на литовском и украинском языке с синхронным переводом на английский.

Будут выступать украинские исполнители.

Проект создания аудиогидов на украинском языке в известных музеях всего мира начали осуществлять в 2020 г. Они уже есть в римском Колизее, Версальском дворце, во дворце Шёнбрунн (Австрия), во дворце Долмабахче (Стамбул), в Лондонском Тауэре, берлинском дворце Шарлоттенбург, в стокгольмском музее Ваза и др.

Проект создания аудиогида на украинском языке в Великокняжеском дворце начали осуществлять в 2021 г. Его готовили при сотрудничестве с посольством Украины.

В декабре 2022 г. представляют первый этап проекта: аудиогид по III маршруту постоянной экспозиции музея (три темы: оружие, быт и музыка).

Сейчас готовят аудиогид по I и II маршрутам постоянной экспозиции.

Это важная инициатива дерусификации известных музеев мира. Больше 50 млн. украинцев во всем мире смогут ознакомиться с мировым наследием на родном языке.

После официальной части состоится лекция профессора Игоря Цепенды "Украина 2022". Лекция начнется в 18 ч. Профессор будет читать лекцию на польском языке (будет перевод на литовский).

Желающие посетить мероприятие должны зарегистрироваться на него.

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