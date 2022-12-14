Глава МИД: перевозка украинского зерна через Беларусь возможна без политических переговоров

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что транзит украинского зерна через территорию Беларуси был бы коммерчески возможен, но никаких политических переговоров по этому вопросу не будет.

"Транспортировка зерна через Беларусь в том виде, в каком она представлена, — это полностью коммерческий случай, скажем, сегодня товары везут через Беларусь, через Казахстан. Поскольку это несанкционированные товары, значит, они перевозятся в рамках коммерческих сделок. Коммерческие лица встречаются, подписываются контракты, выплачиваются деньги, товары прибывают в Клайпедский порт, а оттуда отправляются по миру. Правительство не отслеживает и не контролирует эти товары, и, честно говоря, я могу даже не знать, какие товары туда идут", - заявил журналистам в Сейме Ландсбергис.

"Точно так же, товары, не попадающие под санкции и перевозимые в рамках коммерческих сделок, следующие из Украины через Беларусь, через любую другую страну, не регулируются правительством Литвы, у которого нет средств и необходимости регулировать их, если это только торговля", - добавил он.

На прошлой неделе Беларусь заявила в ООН, что разрешит транзит украинского зерна через свою территорию в Клайпедский порт.

Минск отметил, что предоставит такое разрешение без предварительных условий, но при этом напомнил о своей просьбе разрешить стране экспортировать свои удобрения, которые в настоящее время находятся под международными санкциями.

Ландсбергис заявил, что не будет вести переговоры с белорусским режимом по политическим вопросам.

"Если на стол выложат какие-то политические требования, то правительство, несомненно, вмешается, и здесь мы будем строгими: никаких политических переговоров с режимом Лукашенко о транзите через территорию Беларуси в Литву не будет", - сказал глава литовской дипломатии.

В минувшую субботу президент Гитанас Науседа назвал предложение Беларуси ловушкой.

В МИД тогда заявили, что юридических или политических препятствий для экспорта украинского зерна пока нет, но подчеркнули, что нет возможности обсуждать смягчение санкций против Беларуси.

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