Полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления

Полиция сообщает, что разыскивает Повиласа Песлякаса. Подозреваемый агрессивен и может быть вооружен ножом.

Полиция разыскивает Песлякаса (1985 г.р.), которого подозревает в нанесении тяжких телесных увечий.

Подозревают, что 11 декабря он совершил тяжкое насильственное преступление в Аникщяй. Подозреваемый прячется от полиции.

Полиция предупреждает, что подозреваемый агрессивен и очень опасен, у него может быть нож или другие вещи, представляющие угрозу для окружающих.

Всех, кто может предоставить ценную информацию о местонахождении подозреваемого, просьба связаться со следователем Рутой Стрельчюнайте - моб. тел. 8 619 39 958 или эл. п. ruta.strelciunaite@policija.lt или звонить по номеру 112.

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