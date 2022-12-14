В Службе занятости работу ищут 19,3 тысячи человек старше 60 лет

Литовцы в возрасте сталкиваются с испытаниями на рынке труда из-за карьеры и возрастного ценза. В Службе занятости ищут работу 19,3 тыс. человек старше 60 лет, сообщается в пресс-релизе.

У большинства (37 проц.) есть профессиональная квалификация, у 36 проц. – высшее образование, 27 проц. – без профподготовки. По словам Службы занятости, люди старшего возраста – более образованные, чем ищущая работу молодежь – у более чем 50 проц. их них нет квалификации.

Почти половина шестидесятилетних, которым до пенсионного возраста осталось менее пяти лет, хотят найти неквалифицированную работу (47 проц.), почти пятая часть (18 проц.) ищут работу квалифицированного рабочего, оператора машин или оборудования. Работа в сфере оказания услуг или позиция продавца интересует 11 проц., специалиста, техника или служащего – 18 проц., руководителя – 3 проц., говорится в сообщении.

"В этом году 547 клиентов старше 60 лет решились приобрести новую профессиональную квалификацию и уже 500 вернулись на рынок труда. Это на 218 больше, чем в прошлом году (329) и более чем в три раза больше, чем в 2020 г. (172)", - говорится в сообщении.

Чаще всего шестидесятилетние выбирают программы обучения помощников социальных работников, операторов склада, помощников по уходу, бухгалтеров, электриков, швей, водителей разных категорий (D, C и CE и T) и др.

Служба занятости в этом году помогла в трудоустройстве почти 11,2 тыс. лиц старше 60 лет. Большинство из них трудоустроились уборщиками, горничными, продавцами, охранниками и др.

Регионами с самой высокой безработицей среди пожилых людей в стране являются Калвария, Игналинский район, Казлу-Руда, Юрбаркский и Ионавский районы. С самой низкой – в Неринга, Бирштонас, Клайпедский, Кретингский и Скуодский районы.

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