Литва избавляется от нелегальных мигрантов: вылетевший самолет вызвал возмущение

В среду рано утром из Вильнюса вылетел самолет с 7 гражданами Нигерии, которые нелегально пришли в Литву из Беларуси в прошлом году. Им было отказано в убежище, поэтому мигрантов депортировали. Некоторых правозащитников такие действия возмутили.

Глава МВД Агне Билотайте сказала, что депортация была организована агентством Европейского союза по безопасности внешних границ.

"Я знаю, что заявки этих людей рассматривали все инстанции, поэтому нельзя сказать, что это нарушение", – сказала министр.

Заместитель главы Службы охраны госграницы Литвы Римантас Петраускас сказал, что в этом году число депортированных не такое большое, как в прошлом - выслано примерно 50 человек.

"Это постоянный процесс, этот случай отличается тем, что сразу выслали довольно большую группу мигрантов. Выслали 7 граждан Нигерии, сегодня вечером они будут у себя на родине", – сказал Петраускас.

Такие действия возмутили организацию Sienos grupė, помогающую мигрантам. Они в фейсбуке писали, что депортированных на родине ждет преследование, тюрьма, пытки и смерть.

"Мы поддерживаем отношения с этими людьми и знаем, что они жили в Литве больше года – у них была работа, друзья, они играли в футбольных командах, создавали или планировали создать здесь семью, – писали представители организации. – Ночью их самовольно и тайно выслали из Литвы. Они искали работу, цеплялись за жизнь, верили в безопасность в Европе, в Литве, в верховенство закона, в зрелость общества. К сожалению, в место этого получили незаконно принятое, необоснованное решение, выслать туда, где их жизни грозит реальная опасность".

Сообщается также, что перед депортацией мигрантам вручили отказ в предоставлении убежища, который в течение 7 дней еще можно было обжаловать в суде, но у них не было такой возможности.

Советник главы МВД Агнета Ладек под этим сообщением правозащитников писала: "Забывают (сознательно или нет – это другой вопрос), что закон из беззакония не рождается – несмотря на то, что не получивший убежища человек работает, пытается закрепиться и т.д., то никак не влияет на решение депортировать его на родину".

Адвокат Лауринас Бекша, который неоднократно критиковал миграционную политику Литвы, сообщил, что сам наблюдал за процессом депортации. Он сказал, что то, что происходило на этот раз – нормальная практика ЕС.

"Если бы депортацию можно было остановить повторной подачей заявки на убежище, то можно было бы постоянно подавать прошения, и депортация стала бы невозможна. Также могу сказать, что я не знаю таких случаев, когда ЛР депортирует человека, подавшего первую заявку об убежище, чтобы его заявку не рассматривали в суде", – сказал адвокат.

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