В Литве - первая жертва гриппа в этом сезоне

В среду на пресс-конференции Минздрава была представлена информация о росте числа больных гриппом, ОРВИ и COVID-19.

По словам вице-министра здравоохранения Аушры Билотене-Мотеюнене, в этом году все вирусные заболевания начали распространяться раньше обычного, первые случаи гриппа были зафиксированы в конце октября.

"Больных больше, но случаи стабильные, как и в предыдущие годы. В этом году зафиксирована первая смерть от гриппа", – сказала Билотене-Мотеюнене.

Представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Грета Гаргасене на пресс-конференции рассказала, что пока тенденции заболеваемости обычные, но уже в 22 муниципалитетах достигнут эпидемический уровень. Это значит, что там фиксируют больше 1500 больных на 100 000 жителей.

"Вчера была получена информация о том, что в больнице скончалась пожилая жительница Вильнюса (94 года), у нее было много хронических заболеваний. Причина смерти - грипп с пневмонией", – сказала Гаргасене.

По ее словам, до пандемии от гриппа также умирали люди – согласно статистике, с 2015 года за сезон регистрировали минимум 3 смерти, максимальное количество было 26. "В среднем 8 смертей за сезон", – сказала Гаргасене.

Однако вице-министр Билотене-Мотеюнене порадовалась масштабами вакцинации от гриппа – в группе риска привились 83% пациентов.

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