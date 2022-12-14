Коронавирус в Литве: 518 новых случаев, зафиксированы три летальных исхода

За минувшие сутки в Литве выявлено 518 новых случаев заболевания COVID-19, зафиксированы три смерти от коронавируса, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в среду.

Впервые этим заболеванием заразились 356 человек, во второй раз — 155, в третий - 7 человек.

В больницах на лечении находится 165 пациента с COVID-19, из них восемь - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 206,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 17%.

В предыдущий раз три смерти от коронавируса фиксировались 22 ноября.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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