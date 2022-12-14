Сбивший пешеходов водитель сам явился в полицию

В минувшую субботу сообщалось, что на проспекте Саванорю автомобиль сбил двоих пешеходов и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 10 декабря, в 18.59 ч. Пострадали пешеходы - мужчина 1993 г.р. (госпитализирован) и женщина 1997 г.р. (назначено амбулаторное лечение).

В Вильнюсе, на проспекте Саванорю, водители двух автомобилей остановились у перекрестка, когда горел красный свет и ждали, когда через дорогу перейдут пешеходы. Однако в это время через перекресток промчался третий автомобиль и, сбив двоих пешеходов, скрылся с места ДТП.

ДТП произошло в 18.59 ч. Ехавший на красный свет водитель, как подозревают, автомобиля Saab, сбив пешеходов, уехал, даже не приостановившись. Пешеходы переходили через дорогу в положенном месте.

На месте происшествия полиция нашла запчасти от автомобиля, сбившего пешеходов.

Позже выяснилось, что на следующий день подозреваемый сам явился в полицию. Полиция указала, что мужчину еще не допросили, ведется расследование.

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