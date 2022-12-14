Консерваторы предлагают ужесточить наказание за небольшое количество конопли

Группа членов парламентской фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) предлагает увеличить штрафы и отменить предупреждение за незаконное приобретение и хранение небольшого количества конопли.

Такие поправки к Кодексу административных правонарушений зарегистрировали вице-председатель Сейма Паулюс Саударгас и парламентарии Антанас Чяпононис, Аудронюс Ажубалис, Ангеле Якавоните, Юстинас Урбанавичюс, Альгис Стрельчюнас, Валдас Ракутис и Арвидас Поцюс.

Согласно предложенному законопроекту, незаконное производство, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка небольшого количества конопли (ее частей), конопляного масла, конопляной смолы, конопляных экстрактов или настоек без цели распространения влечет наложение штрафа в размере от 100 до 600 евро. Согласно рассматриваемому в Сейме проекту, это повлечет за собой предупреждение или штраф в размере от 30 до 250 евро.

Консерваторы Сейма, зарегистрировавшие предложение, за повторное административное правонарушение, связанное с небольшим количеством наркотиков, предлагают штрафовать на сумму от 600 до 2000 евро. Находящийся на рассмотрении Сейма проект поправок к кодексу предусматривает штрафы в размере от 250 до 400 евро.

Предлагая увеличить штрафы, парламентарии говорят, что нарушение представляет угрозу как для личности, так и для общества, "поэтому ответственность должна определяться соразмерно совершенному деянию".

"Предлагаем отказаться от предупреждения как меры наказания за административное правонарушение, так как практика показывает, что если в конструкции санкции предусмотрены предупреждение и штраф, то штраф, как правило, не применяется", - говорят авторы предложения.

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