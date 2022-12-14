Подросток из Кибартай не перестает удивлять соседей: не помешал и рост цен на электричество

Приближаются праздники, жители украшают свои дома и дворы. 16-летний Гражвидас уже четвертый год подряд украшает двор многоквартирного дома в Кибартай, полюбоваться созданной подростком "зимней сказкой" приходят многие жители городка. По словам Гражвидаса, в этом году для создания инсталляции он использовал смарт-технологии.

Первый раз Гражвидас украсил двор в 2019 году. В этом году он использовал индивидуально управляемые светодиодные лампы (LED лампы), которые дают 16 млн. оттенков.

"Конечно, человеческий глаз не способен увидеть все эти оттенки, но такие лампы улучшают качество вида. Раньше использовались одноцветные гирлянды, дешевые, они часто гасли. Для сравнения – старые гирлянды стоили 3 евро за 10 м, а светодиодные – 15–20 евро", – рассказал подросток.

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Он сказал, что отдельно управляет инсталляцией на каждом дереве.

"Под землей больше проводов, чем гирлянд на деревьях", – заметил Гражвидас, сказав, что в Литве таких гирлянд немного.

"Эти гирлянды популярны в Америке. Поэтому приятно быть первооткрывателем в Литве", – сказал он.

Подготовку к праздникам юноша начал в мае - с планирования, заказа товаров.

"Летом - "черная работа", размещение гирлянд, закапывание проводов, конфигурация пультов и т.д.; осенью я работал над программированием и подборкой песен", – рассказал Гражвидас. Для того, чтобы подобрать к освещению песню и сочетать ее с ним, требовалось 15 дней по 4-5 часов работы.

"Осенью я ложился в 20 ч, вставал в 5 ч. утра и работал у компьютера", – рассказал он.

Гражвидаса не испугал и рост цен на электричество. Он сказал, что сначала планировалось, что огни будут гореть 6 часов в день, но потом было решено включать освещение лишь в определенные часы.

"Сейчас все экономят, плюс в рабочие дни по Кибартай ходит мало людей, поэтому с воскресенья по четверг огни будут гореть только вечером с 17:00 до 19:00 ч., а в пятницу и субботу – с 17:00 до 22:00 ч.", - поделился юноша.

В этом году все пришлось делать с нуля, поэтому он боялся, что не успеет к сроку.

"Я очень благодарен людям, которые пришли на зажжение огней. Их было около 500 человек, но это только на глаз, поверьте, людей было много", – радовался Гражвидас.

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