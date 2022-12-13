Литва запретила пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов

Литва запретила пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий с использованием общественных объектов.

"Наконец-то в Литве у нас будет юридический инструмент для оценки наших отношений с тоталитарными режимами, чтобы делать это цивилизованно, работая с участием экспертной комиссии, максимально вовлекая общественность в дискуссии, насколько это нужно, и все же очищая общественные места от оставшихся знаков пропаганды, которые были посвящены коллаборантам", — сказала BNS одна из инициаторов закона, председатель Комиссии Сейма по борьбе за свободу и государственной исторической памяти Пауле Кузьмицкене.

Во вторник за так называемый закон о десоветизации проголосовали 103 члена Сейма, шесть парламентариев воздержались. Его еще должен подписать президент.

Этот запрет будет применяться при увековечивании или изображении в любой форме лиц, символов, информации, пропагандирующих тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию.

Закон создаст правовую основу для удаления символов тоталитаризма и авторитаризма с общественных пространств Литвы - памятников, других мемориальных объектов, названий улиц, площадей и других общественных объектов.

Запрещается увековечивать память лиц, которые действовали или действуют в оккупационных политических, военных, репрессивных структурах или в центральных структурах оккупационного правительства, активно участвовали в принятии решений, оказавших влияние на оккупационные политические, военные, репрессивные структуры.

Названия организаций, события или даты, символизирующие тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии, также должны быть удалены с общественных объектов.

Общественные объекты не смогут нести знаки военной агрессии, осуществленной или осуществляемой такими режимами против другого государства, советской оккупации Литвы в 1940-1941 и 1944-1990 годах и нацистской оккупации в 1939-1944 годах, утверждения и репрессий этих оккупаций.

Упомянутые запреты не распространяются на музеи, архивы и библиотеки при подготовке выставок, информировании населения о тоталитарных и авторитарных режимах, их последствиях, использовании таких объектов, информации в целях образования, науки, профессионального искусства, коллекционирования.

По словам Кузьмицкене, очистка общественных пространств от таких знаков может занять примерно один-два года.

"В законе указаны определенные сроки, которые обязывают не затягивать процессы. Пожелание состоит в том, чтобы после вступления закона в силу год-полтора года были бы тем сроком, за который можно было бы оценить, сколько (таких объектов - ред.) находится на улицах и в общественных местах, и принять необходимые решения - удалять или не удалять. Надеемся, что через полтора-два года у нас будет другая картина", - сказала она.

Общественные объекты могут быть признаны пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии Центром исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) или муниципальными учреждениями. Перед этим свою оценку должна будет представить специальная межведомственная комиссия.

После получения заключения этой комиссии генеральный директор ЦИГРЖЛ не позднее чем в течение пяти рабочих дней должен принять решение удалять такой общественный объект или оставить его.

Решение об удалении такого объекта должно быть принято не позднее чем в течение трех месяцев.

Согласно закону, если будет принято решение о том, что общественный объект не нужно удалять, его можно будет использован при условии, что он будет снабжен ​​объективной информацией о тоталитарных, авторитарных режимах и их последствиях.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 мая следующего года.

Кузьмицкене подчеркнула агентству BNS, что в настоящее время очень важно понять, что такое тоталитарные режимы, и распознать их.

"В законе говорится не только о снятии знаков или изменении названий улиц, если это необходимо, если так решит комиссия, но очень важно, что закон также обязывает и рассказывать, говорить, кому эти знаки посвящены. Чтобы мы лучше понимали наши отношения с тоталитарными режимами, понимали их функционирование, понимали, кто был коллаборантом, чем он занимался. Это полезно, наверное, и для оценки того, что происходит в Украине", — отметила парламентарий.

В настоящее время в Литве предусмотрена только административная ответственность за демонстрацию, распространение и пропаганду определенных символов тоталитарных и авторитарных режимов.

Однако после того, как Россия начала войну в Украине, многие самоуправления по собственной инициативе начали демонтировать скульптуры, памятники и другую символику.

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