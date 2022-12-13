В Литве снова займутся технически неисправными автомобилями: готовят новое требование

Владельцев технически неисправных и загрязняющих окружающую среду автомобилей в ближайшее время могут обязать повторной пройти техосмотр. Во вторник в парламенте министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что решение будет принято самое позднее в начале следующего года.

"До Нового года с Администрацией безопасного движения (Литовская администрация безопасного движения), может, в январе, сможем изменить внутренние правила и обязать владельцев технически неисправных автомобилей повторно пройти техосмотр", – сказал министр.

Он представил в парламенте проделанную работу и поделился планами на будущее.

Simonas Gentvilas Foto: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

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