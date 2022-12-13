В Литве снова займутся технически неисправными автомобилями: готовят новое требование
BNS; Снеге Балчунайте ,
ru.DELFI.lt
13.декабря 2022 15:32
aA
Transporto eismas Vilniuje
Foto: ELTA / Julius Kalinskas
Владельцев технически неисправных и загрязняющих окружающую среду автомобилей в ближайшее время могут обязать повторной пройти техосмотр. Во вторник в парламенте министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что решение будет принято самое позднее в начале следующего года.
"До Нового года с Администрацией безопасного движения (Литовская администрация безопасного движения), может, в январе, сможем изменить внутренние правила и обязать владельцев технически неисправных автомобилей повторно пройти техосмотр", – сказал министр.
Он представил в парламенте проделанную работу и поделился планами на будущее.
Simonas Gentvilas
Foto: DELFI / Karolina Gudžiūnienė
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!