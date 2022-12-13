Прокуратура расследует возможные сексуальные преступления майора Литовской армии

После того как три девушки обвинили майора Литовской армии Гинтаутаса Цюниса в возможных преступлениях на сексуальной почве, во вторник прокуратура объявила о начале расследования.

"После ознакомления с данными, предоставленными тремя заявителями и представляющим их интересы адвокатом относительно возможно совершенных преступных действий сексуального характера Вильнюсская окружная прокуратура сегодня приняла решение о возбуждении расследования по признакам уголовного деяния (...) - принуждения несовершеннолетнего лица к вступлению в половую связь", - говорится в распространенном во вторник заявлении прокуратуры.

По версии прокуратуры, указанные в заявлении обстоятельства связаны с бывшим руководителем структурного подразделения Союза скаутов Литвы и его общением с несовершеннолетними около семи лет назад.

Со своей стороны Литовская армия объявила в понедельник, что инициировала официальную проверку Цюниса.

По информации блогера Скирмантаса Малинаускаса, на момент событий офицеру, который возглавлял скаутское подразделение Вильнюсского замка Литовского союза скаутов, было 29 лет, а девушкам около 16 лет.

Девушки рассказывали, что Цюнис проявлял внимание к ним, тогда еще школьницам - подвозил их в школу, приглашал на кофе, устраивал вечеринки у себя дома и угощал коктейлями.

По словам девушек, офицер в лагере приглашал их к себе в палатку, брал за руку, с его стороны не обходилось без поцелуев. Речь также шла о сексуальных отношениях с руководителем лагеря скаутов.

Цюнис, с которым беседовал Малинаускас, внятно обвинения не опроверг, а услышав вопросы, сказал: "Теперь мне следует сразу же говорить осторожно".

По его словам, «истина где-то посередине».

Скаутская организация Литвы объявила в Facebook, что не намерена мириться с подобными действиями и приостанавливает членство Цюниса в организации до принятия окончательного решения.

Досудебное расследование возглавит Вильнюсская окружная прокуратура, а вести его будет Вильнюсская окружная полиция.

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