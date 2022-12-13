В Вильнюсе установят новые посты контроля скорости

В Вильнюсе появятся новые посты контроля скорости. Первый радар начнет действовать в микрорайоне Лаздинай в этом году. Новые ПКС будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения ПДД.

Первый ПКС уже стоит на ул. Осло. Правда, сначала его тестировали, однако в скором времени он будет работать на полную мощность.

"В Вильнюсе в ближайшее время установят 16 новых стационарных ПКС, часть из них будет фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения - несоблюдение сигналов светофора и/или нарушение правила полосы А", – указал Вильнюсский муниципалитет.

Новые ПКС будут установлены там, где есть необходимость обеспечить безопасность участников движения. Чаще всего это места с интенсивным движением, где дорогу пересекают пешеходы, велосипедисты.

Сейчас в Вильнюсе есть 23 новых ПКС.

Безопаснее движение будет и в Старом городе, где устанавливают камеры видеонаблюдения за транспортом. Планируется установить больше 20 видеокамер, которые не только будут фиксировать нарушения порядка движения, но и автомобили без техосмотра и страховки.

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