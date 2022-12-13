Эфир Delfi: о роли и позиции российской оппозиции за границей

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Снег не прекращается, за прошлые сутки в Литве выявлено 746 случаев коронавируса и две лаборатории по выращиванию конопли, под Мелитополем подорвали опоры моста. Все подробности в выпуске новостей.

История с лишением телеканала «Дождь» лицензии в европейских странах стала поводом для обсуждения целей и роли российской оппозиции в эмиграции. О том, как относятся и чего ждут от российской демократической оппозиции за границей говорим с экспертом российского Фонда защиты гласности и исследователем Лодзинского университета Романом Захаровым. Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов Начало трансляции в 13.00. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!