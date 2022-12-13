Дирекция дорог будет требовать 61 млн евро c SW Baltics за остановку системы э-толлинга

Дирекция автодорог Литвы (ДАДЛ) просит суд взыскать 61 млн евро ущерба с латвийской компании SW Baltics, которая останавливает тендеры на разработку и внедрение новой электронную систему оплаты дорожных сборов, так называемого э-толлинга.

Это подтвердила BNS представитель Вильнюсского окружного суда по связям с общественностью Лина Немейкайте. По ее словам, иск к ответчику "ЮЗ Балтика" на 60,9 млн. грн. Дирекция компенсации евро подала в суд в понедельник.

По словам главы ДАДЛ Ремигиюса Липкявичюса, речь идет о взыскании убытков с компании, которая просила суд применить временные защитные меры и остановить тендер.

"Сумма иска равна потере поступлений на работы по содержанию и реконструкции автомобильных дорог государственного значения в связи с действиями поставщика, учитывая, что просрочка на один день в реализации данного проекта для Дирекции дорог означает не менее 145 тысяч. евро потерянных доходов, которые можно было бы инвестировать в дороги государственного значения", - отметил в сообщении глава ДАДЛ Ремигиюс Липкявичюс.

В дирекции указывают, что после объявления тендера на разработку и внедрение новой системы взимания дорожной платы в марте 2021 года процедуры конкурса были временно приостановлены с мая того же года.

По данным ДАДЛ, из-за того, что процедуры конкурса затормозились в судах, реализовать проект можно будет не ранее июля 2024 года, при условии, что суды закончатся к январю 2023 года и не возникнет новых споров.

Министерство транспорта ранее сообщало, что два судебных спора в отношении условия конкурса на установку эл. толлинговой системы уже выполнены, но сейчас идет третий спор по оценке предложений.

По данным ДАДЛ, в связи с жалобами латвийских компаний SW Baltics и Viral Engineering тендер пока временно приостановлен.

В настоящее время с использованием системы начисления виньеток (основанной на времени) собирается около 50 млн евро в год. После установки эл. толлинговой системы планируется собирать более 110 млн евро.

Европейская система дорожных сборов будет соответствовать принципам Европейского Союза "платит пользователь" и "платит загрязнитель" и будет более справедливой по отношению к участникам дорожного движения.

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