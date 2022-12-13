Какой налог на недвижимость придется платить жителям Литвы: задуматься должны те, у кого больше объектов

Выяснились медианы стоимости жилья в разных муниципалитетах Литвы, поэтому жители уже сейчас могут посчитать, какой налог на основную недвижимость им придется платить, когда примут соответствующий закон. Минфин указал, что для этого надо использовать стоимость недвижимости, установленную в 2021 году и медиану в конкретном муниципалитете за тот же год.

По нынешнему закону, налог взимается с общей стоимости всего имущества.

Минфин предлагает всеобщий налог на недвижимость, если примут соответствующие поправки, то придется платить налог за конкретные объекты.

Есть исключения, кое-кому не придется платить такой налог. Все будет зависеть от того, где владелец декларировал место жительства и не превышает ли стоимость жилья среднюю стоимость жилья в конкретном муниципалитете (медиану).

Если стоимость меньше медианы и человек декларировал место жительство в конкретной квартире или доме, он не должен платить налог. Если жилье дороже медианы, то появляются определенные тарифы.

Если налог будет меньше 5 евро, платить его не придется. Люди, нуждающиеся в социальной помощи, пенсионеры смогут отсрочить уплату налога до передачи имущества другим лицам, если подадут соответствующую заявку.

"От первой до второй медианы тариф будет 0,06%, больше двух медиан - на первое жилье тариф будет 0,1%, на второе и последующее от 0,1 до 1%. Тариф будет устанавливать каждый муниципалитет самостоятельно", - сказала глава Минфина Гинтаре Скайсте.

Если парламент одобрит предложение, закон вступит в силу с 1 января 2025 г., а первые счета жители получат в 2026 году.

По нынешним правилам переоценку имущества в Литве проводят раз в 5 лет, последний раз массовая оценка проводилась в 2020 г. и новые показатели действуют с 1 января 2021 года.

"Эти данные будут использовать для уплаты налога на недвижимость в 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 гг. В проекте закона предлагается проводить переоценку каждых три года. Поэтому в 2025 году будут использоваться данные 2021 года, а с 2026 - новые медианы, которые будут действовать 3 года", – указал Минфин.

Центр реестра представил данные по медианам за 2021 год. Благодаря этим данным, можно подсчитать налог на 2025 год (стоимость имущества можно найти на сайте ЦР, при условии, что речь идет о жилье, в котором человек декларировал место жительства.

Delfi представляет несколько примеров такого подсчета.

Согласно данным ЦР, в 2021 г. медиана цен на недвижимость в Вильнюсе составила 61 100 евро. Если жилье, в котором человек декларировал место жительства, дешевле, то налог платить не придется. Если жилье стоит 100 000 евро (это больше одной, но меньше двух медиан), то налог составит 23,34 евро в год. Налог считают так ((100 000 (стоимость жилья) – 61 100 (медиана)) x 0,06% = 23,34 евро).

Если жилье дороже двух медиан (122 200 евро), считать будет сложнее. Например, если жилье стоит 160 000 евро, то налог составит 74,46 евро в год. Подсчет: ((61 100 евро (медиана) x 0,06%) + ((160 000 евро (стоимость жилья) – 122 200 евро (две медианы)) x 0,1%) = 36,66 + 37,8 = 74,46 евро).

Еще пример – Паланга. По данным ЦР, медиана в Паланге составляет – 44 300 евро, если человек декларировал место жительства, а жилье дешевле, то налог платить не надо. Если стоимость выше медианы, например, составляет 80 000 евро, то налог составит 21,42 евро в год. ((80 000 евро – 44 300 евро) x 0,06% = 21,42 евро). Если жилье дороже двух медиан (88 600 евро), например, 200 000 евро, то налог составит 122,3 евро в год. Подчет: ((44 300 евро x 0,06%) + ((200 000 евро – 88 600 евро) x 0,1%) = 26,58 евро + 111,4 = 137,98 евро.

Медианы всех муниципалитетов Литвы:

Минфин указал Delfi, что совладельцы жилья будут платить каждый за свою часть, в зависимости от ее стоимости. Налог также будет зависеть от того, где декларировано место жительства.

Если у человека есть несколько объектов недвижимости, то все будет зависеть от того, где он декларировал место жительства.

"Тариф налога на дополнительное жилье будет зависеть от решения конкретного муниципалитета (он может быть от 0,1 до 1%)", – указал Минфин.

Кроме того, в данном случае налог будет считаться от всей стоимости жилья.

Это значит, что за квартиру, к примеру, в Вильнюсе, стоимостью 70 000 евро, если в ней не декларировано место жительства, при тарифе 0,1% налог составит 70 евро в год.

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