Представитель ГСРЭ: у одного независимого поставщика электричества есть проблемы

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) выясняет, не сталкивается ли один из небольших независимых поставщиков электричества с проблемами, однако отмечает, что пока это не влияет на рынок и на клиентов.

"Мы оцениваем первичный риск, обратились к поставщику, сейчас я не хотел бы его называть, чтобы выяснить, действительно ли у него есть проблемы, если есть, как их можно решать", – сказал 13 декабря LRT представитель ГСРЭ Римас Волунгявичюс.

"Однако пока это никак не влияет на рынок и клиентов, которые подписали договор с этим поставщиком", – прибавил он.

Парламент Литвы во вторник будет голосовать по проекту закона об ужесточении деятельности независимых поставщиков и снижения тарифа гарантийных поставок.

Согласно поправкам, новые поставщики должны располагать гарантиями поставок услуг хотя бы на три месяца (в случае, если придется компенсировать убытки клиентам, если поставщик не сможет выполнять свои обязательства), у них должны быть планы по управлению рисками, а также личный капитал, который равняется минимум половине уставного капитала.

Также предполагается снизить тариф для бытовых потребителей, которые получают услугу гарантийных поставок с 1,25 до 1,15 средней биржевой цены за прошлый месяц. Коэффициент для коммерческих потребителей останется 1,25.

Кроме того, после того как парламент примет эти поправки, на следующей неделе правительство должно утвердить окончательный размер компенсации за электричество на следующий год.

Закон было решено править, чтобы не повторилась ситуация, которая сложилась в августе с компанией Perlas Energija, когда компания сначала отказалась от фиксированных тарифов, а потом сообщила о прекращении деятельности.

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