Госпочта Литвы предупреждает о возможных опозданиях почтовых отправлений из-за снегопада

Литовское государственное почтовое предприятие Lietuvos pastas предупреждает, что письма и выплаты могут задерживаться из-за сильного снегопада.

Как говорится в распространенном во вторник сообщении, продолжающийся по всей Литве сильный снегопад и метель усложняют условия дорожного движения, особенно на трассах районах регионального значения и на менее часто чистящихся дорогах.

В результате некоторые курьеры Lietuvos pastas, передвигающиеся на автомобиле, могут доставлять корреспонденцию и платежи жителям с опозданием.

В последние дни в Литве выпало много снега, что особенно усложнило дорожное движение.

По данным Гидрометслужбы, во вторник местами пойдет снег, возможна кратковременная метель. Местами возможен дождь, гололед будет дуть сильный западный ветер.

В среду снега будет меньше, возможна метель, погода останется ветренной.

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