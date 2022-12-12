В Алитусе пешехода сбила супруга мэра города

В понедельник портал alytausnaujienos.lt сообщил, что сбившая пешехода сотрудница полиции - это супруга мэра Нериюса Цесюлиса Аурелия Цесюлене.

По данным портала, пострадавшая все еще находится в больнице.

Департамент полиции информировала, что 5 декабря, в 19.28 ч., в Алитусе, на ул. Пулко, сотрудница (1985 г.р.) ГКП Алитусского округа в рабочее время за рулем собственного автомобиля Toyota Auris сбила на регулируемом светофором пешеходном переходе пешехода (1960 г.р.). Пешеход переходила через дорогу на зеленый свет.

У пострадавшей диагностировали перелом ноги.

Ведется расследование.

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