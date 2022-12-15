Разрушенные трансформаторы и полный блэкаут. Как в Украине справляются с постоянными ракетными обстрелами по энергосистеме

Ракетные обстрелы по украинской энергетической системе велись с начала полномасштабной войны, но не так системно, как происходило осенью. Так, летом ракетным атакам повергались электростанции, находящиеся в Харькове – вначале одна была выведена из строя, затем и вторая. Подобные обстрелы происходили, в основном, в прифронтовой зоне, так как под тем же Харьковом летом еще находились российские войска.

В начале осени ракеты продолжали падать на Харьковскую область, например, 11 сентября были обстреляны Змиёвская ТЭС, Харьковская ТЭЦ-5 и ряд электрических подстанций, что повлекло за собой отключение света в нескольких областях – Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской.

С 10 октября начинается веха массовых обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В тот день россияне выпустили 83 ракеты, из которых было сбито лишь 43 цели. То есть процент эффективности украинского ПВО был довольно низким. Для сравнения, при обстреле 5 декабря из 70 ракет украинцы сбили 60.

Однако системные ракетные обстрелы постепенно приносили все больший накопительный ущерб. Так, например, 15 ноября после обстрела 96 ракетами (сбито 77) впервые в истории страны произошел полный блэкаут – на несколько дней электричество пропало в большинстве областей Украины, а полное восстановление заняло неделю.

Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов рассказывает, что основными целями этих обстрелов являются объекты критической инфраструктуры – ТЭЦ и подстанции. При этом фиксируется большое количество попаданий в подстанции 330 кВ и другое оборудование.

При этом украинский премьер-министр Дмитрий Шмыгаль заявил, что вследствие обстрелов было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры страны.

Для того чтобы понять, что происходит с террористическими атаками на энергообъекты – необходимо разобрать, как работает энергетическая система в Украине и какие трудности из-за российских террористических обстрелов ждут украинцев.

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Энергетика и потребители

Эксперт по энергетике Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, поясняет, что в Украине функционируют ряд электростанций. Среди которых три АЭС (ЗАЭС не контролируется Киевом), четыре ГЭС и семь угольных электрогенераций.

По состоянию на 10 октября теоретически украинскими электростанциями могло быть выработано до 34 ГВ электрогенерации. Но при этом пиковое потребление в период войны достигало около 21 ГВ, а в среднем украинцы потребляют 15–16 ГВ. То есть, страна может не только обеспечить себя электричеством, но и поставлять его на экспорт.

И вот тут необходимы некоторые познания физики. Дело в том, что электростанции вырабатывают постоянный ток, но тот плохо транспортабельный. То есть, при попадании в электрическую сеть из электростанции постоянный ток рассеивается и не доходит до потребителя.

Поэтому на выходе из электростанции ставят трансформаторы большой мощности, которые преобразуют постоянный ток в переменный, имеющий важное свойство – чем больше его напряжение, тем меньше потери при транспортировке электричества.

И вот тут важный момент – Украина славилась своим промышленным потенциалом еще со времен Советского Союза, а начиная с независимости удалось сохранить большое количество крупных промышленных предприятий.

Поэтому при разработке энергетической системы страны учитывался тот факт, что электричество нужно доставлять на сотни-сотни километров.

Из-за этого в Украине стали применять самое большее напряжение на трансформаторах, которые находятся непосредственно вблизи от электрогенерации – 750 кВ. Через 500–700 км по электросистеме стоят трансформаторы в 330 кВ, затем еще через 200 км ток понижается на трансформаторной подстанции до 110 кВ.

Уже в областях следующая подстанция выдает 35 кВ, а простые потребители получают в розетке 380 Вт или 220 Вт.

Важная особенность в том, что такие большие трансформаторы, активно применяемые в Украине, мало кто используют в мире, потому что нет необходимости транспортировать ток на большие расстояния. Скажем, в Европе наибольший трансформатор имеет мощность в 400 кВ.

Необходимо отметить, что вообще мощные трансформаторы – это крупногабаритные приборы, достигающие веса в 350 тонн и размером с железнодорожный вагон. К примеру, трансформатор на 330 кВ весит 210 тонн, из которых 140 тонн это особое трансформаторное масло. Именно поэтому трансформаторная подстанция занимает огромную территорию в 3–4 га с полностью встроенным оборудованием и является довольно крупной целью для российских атак.

Отчасти, этим и поясняется относительная эффективность российских обстрелов – ракета, даже имеющая невысокую точность, все равно куда-то попадет по трансформаторной подстанции, расположенной на большой площади.

Foto: Asm. albumo nuotr.

"Говоря о трансформаторах, необходимо учитывать их большую стоимость", - поясняет Харченко. Так, скажем, цена трансформатора 750 кВ примерно $5 млн, плюс транспортировка $1 млн и налоги. Также проблема состоит в доставке таких трансформаторов – груз не габаритный, оттого его транспортируют кораблями, затем специально оборудованными средствами передвижения по дорогам.

На данный момент из-за ракетных обстрелов выведены из строя довольно много мощных трансформаторов. Положение осложняется тем, что, например, 750 кВ практически невозможно достать в свободной продаже – его нужно заказать, а срок производства до полугода.

Харченко говорит, что и тут кроется проблема: "У каждой фабрики есть производственный план и площадки для сбора трансформаторов уже могут быть заняты другими заказами".

Отчасти удается доставать несколько единиц других типов трансформаторов, которые ищут по всему миру, например, в Южной Корее будет закупка трансформатора на 330 кВ – он прибудет в Украину в феврале.

Эффект от обстрелов

Тот же Харченко поясняет, что российские войска консультируют энергетики РФ, которые довольно детально понимают устройство украинской энергетической системы. Это поясняется тем, что энергосистемы Украины и России вплоть до 24 февраля были объединены, соответственно схема поставок электричества была у обеих сторон.

Этим фактом и поясняется тактика россиян – они пытаются разделить на части энергетическую схему в Украине – отрезать генерацию электроэнергию от потребителей.

"Есть такой термин – островизация. То есть, русские хотят разделить страну на несколько регионов, каждый из которых не связан друг с другом. Поэтому, например, в некоторой части Украины еще будет электричество, а в другой его не будет неделями, если у россиян получится разъединить нашу энергосистему", – поясняет Харченко.

На данный момент в стране дефицит электричества в 27% – то есть, не все регионы могут получать положенный объем электричества и его приходится перераспределять по регионам.

В качестве примера эксперт приводит обстрел от 15 ноября, который и привел к блэкауту. Российские ракеты попали одновременно в две подстанции, которые отвечали за вывод электричества с атомных электростанций. Тотчас из-за разрушения оборудования сработала автоматика – и АЭС уже не могли поставлять электроэнергию потребителям. Пошла цепная реакция: автоматика, которая отвечает за соответствующую операцию, отключила сеть, а дальше уже пошла волна отключений.

Украина на несколько дней погрузилась во тьму.

Однако сейчас украинские энергетики помимо того, что восстанавливают трансформаторы, используют довольно хитрые схемы транспортировки электричества. Так, чтобы запитать Одесскую область, приходится направлять электричество из Ровенской АЭС в Венгрию, затем Румынию, Молдову и уже в Одессу.

Пока украинцы приспосабливаются к постоянным отключениям света, множество мелких предприятий и заведений, таких как кофейни, супермаркеты и даже стоматологические клиники обзавелись бензиновыми генераторами. В сфере услуг или доставок почти не заметен эффект от постоянных выключений электрики. С крупными предприятиями посложнее, поэтому экономисты уточнили прогнозы по падению ВВП страны до 31%.

Однако Харченко уверен, что если массовые обстрелы не будут происходить каждый день, то энергетики могут поддерживать в более-менее стабильном состоянии электросистему, успевая проводить ремонты и постепенно восстанавливать подачу света.

"Украинцы адаптируются. Я абсолютно уверен, что мы настолько гибки и адаптируемся так быстро, что эта скорость точно выше, чем способность московского режима разрушать нашу энергетическую систему. В этой гонке мы обязательно выиграем", – считает эксперт.

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