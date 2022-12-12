Роберта Мецола, Голова Європейського парламенту: Генератори надії

Війна в Україні триває без упину. Щодня ми чуємо про нові жорстокості, здавалося б, невибіркових бомбардувань мирних жителів. Але також ми бачимо навмисні та цілеспрямовані атаки на критичну цивільну інфраструктуру, як-от на мережі електропередач.

Відтиснутий назад на полі бою, Кремль направив свою військову машину на мирних жителів. Щоб позбавити їх базових потреб: води, електроенергії та опалення. Щоб вимотати їх. Це негуманно, це порушує будь-яке міжнародне і гуманітарне право і дорівнює воєнним злочинам.

В результаті безжальних атак з боку Росії більше половини електромережі України було пошкоджено або зруйновано, залишивши мільйони українців без електрики. Причому удари завдаються швидше, ніж українським аварійникам вдається відновити електропостачання.

Ось чому Європейський парламент об’єднався з Eurocities — мережею з понад 200 найбільших міст Європи — щоб пожертвувати генератори, трансформатори та запчастини для електромереж, щоб допомогти українцям пережити сувору зиму.

Кампанія «Генератори надії» — це дуже практичний і конкретний спосіб допомогти забезпечити енергією та чистою водою людей під постійним обстрілом. Щоб гарантувати повсякденні послуги, які ми сприймаємо як належне. Ці генератори уможливлять роботу основних об’єктів у країні, забезпечуючи енергією лікарні, школи, об’єкти водопостачання, центри допомоги, укриття, вишки стільникового зв'язку тощо.

Тому я закликаю всі міста, містечки та регіони Європи приєднатися до кампанії «Генератори надії». Ми продовжуємо роботу через наші мережі, через усіх наших 705 членів Європейського парламенту та за його межами, щоб мобілізувати свої зусилля на користь України. Разом ми можемо досягти реальних змін.

Ідею, настільки ж просту, наскільки практичну, можна швидко реалізувати. Генераторів на ринку недостатньо, і національні органи влади вже пожертвували зі своїх запасів те, що було можливо. Але в містах, містечках і регіонах по всій Європі є запасні потужності, і їх можна використати. Національні органи цивільного захисту збирають пожертви, які будуть швидко транспортовані до одного з трьох центрів ЄС у рамах Механізму цивільного захисту ЄС. Далі Україна може вирішити, де обладнання найбільше потрібне в межах країни, і згодом воно буде доставлено до кінцевого пункту призначення.

З моменту оголошення ми вже забезпечили генератори різного розміру та потужності з багатьох міст, від Рима до Талліннa. Нам пропонують генаратори прості люди, які хотіли б допомогти. Європейці прагнуть допомогти. Це солідарність у дії. Це Європа в дії.

Ми можемо пишатися солідарністю ЄС та його держав-членів з Україною на політичному, гуманітарному, військовому та фінансовому фронтах. Це доведено наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС та запровадженням санкцій проти Росії, наданням допомоги Україні та прийманням мільйонів українців, які тікають від війни, доставкою вкрай необхідного військового обладнання та забезпеченням навчанням, а також наданням пакетів допомоги в розмірі 9 млрд євро цього року та 18 млрд євро наступного року. Ми завітали до Києва, щоб продемонструвати нашу дружбу та відданість українському народу. Тепер настав час практичної, відчутної підтримки, щоб допомогти Україні пережити зиму.

В часи кризи нам потрібна надія. Нам потрібні друзі. Нам потрібна підтримка. Цієї зими в Україні люди потребують електроенергії, води та опалення. Ми можемо допомогти. Ми можемо зробити свій внесок. Ми можемо це зробити.

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