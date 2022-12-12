Бастующие водители требуют права на отдых

Столичные водители общественного транспорта, которые уже больше недели бастуют, просят закрепить в коллективном договоре "право на отдых" и предусмотреть пятидневную рабочую неделю, между тем руководство вильнюсской муниципальной компании общественного транспорта Vilniaus viesasis transportas называет некоторые требования необоснованными.

"Мы не можем договориться о праве работников на минимальный 30-минутный перерыв для приема пищи и отдыха после пяти рабочих часов", — заявил журналистам на пресс-конференции председатель профсоюза работников VVT Альгирдас Маркявичюс в понедельник.

По его словам, некоторые работники вынуждены работать вообще без перерывов. Он также подчеркнул, что коллективный договор направлен на установление "пятидневной рабочей недели".

Глава профсоюза сказал, что не может ответить, как долго может продолжаться забастовка, так как все будет зависеть от возможности достижения соглашения. Он подчеркнул, что на данный момент в забастовке участвуют 582 водителя.

В профсоюзе также говорят, что VVT не выполняет свои обязательства по установке модульных кабин для сотрудников в этом году, в результате чего работники вынуждены питаться в автобусах или троллейбусах.

Руководители VVT обвиняют профсоюз в неконструктивности, а некоторые требования считают необоснованными.

По информации компании, профсоюз требует закрепить рост заработной платы, увязав его с индексацией тарифа пассажирского транспорта, выделить 700 тыс. евро на надбавку за выслугу лет, хотя ранее была заключена договоренность о выделении 450 тыс. евро на выплату заработной платы бастующим рабочим, которая за эту неделю составит почти 350 тысяч евро.

Помимо прочего, по данным VVT, профсоюз также хочет установить дополнительные гарантии только для своих членов в коллективном договоре: защиту от увольнения, более высокую оплату первых дней болезни, чем у других работников.

В переговорах по коллективному договору профсоюз также хочет договориться о конкретном участии профсоюза в деятельности компании. Руководство VVT не согласно со стремлением профсоюза к тому, чтобы решения, важные для деятельности компании и относящиеся к компетенции и ответственности руководства, согласовывались с ним.

Столичная компания считает, что профсоюз работников не хочет устанавливать срок действия коллективного договора, хотя компания предлагает установить 36 месяцев, потому что "ситуация последнего года показала, что в противном случае могут быть трудности снова в будущем относительно нового договора".

По оценкам компании, один день забастовки обходится ей примерно в 150 тыс. евро потерянных доходов.

VVT обслуживает 76 из 105 маршрутов столицы: пять скоростных, 17 троллейбусных и 54 автобусных. Услуги по перевозке пассажиров также осуществляют два других перевозчика - Transrevis и Kautra, они перевозят пассажиров по обычному расписанию.

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