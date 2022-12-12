На этой неделе Беларусь уведомила ООН, что разрешит транзит зерна из Украины на экспорт из литовских портов без предварительных условий, но снова попросила разрешения на экспорт собственных удобрений, которые в настоящее время подпадают под санкции.
О новых предложениях А.Лукашенко по уходу от санкций говорим с литовским политологом Бернарасом Ивановасом и директором Института мировой политики Евгеном Магдой из Украины.
Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!