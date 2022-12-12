Глава МИД Литвы: переговоры глав МИД ЕС по Украине застопорились

Переговоры о дальнейшей поддержке Украины и санкциях против напавшей на нее России зашли в тупик, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который участвует в заседании Совета по внешним отношениям Европейского Союза (ЕС) в понедельник в Брюсселе.

"К сожалению, большинство вещей, которые мы должны обсудить, кажутся немного застрявшими в мертвой точке. Надеюсь, что переговоры не застрянут, когда речь пойдет о санкциях, макрофинансовой поддержке Украины и поставках вооружений", - сказал Ландсбергис журналистам перед заседанием совета в Брюсселе.

"Я очень надеюсь, что мы не ждем, когда в Украине произойдет что-то ужасное, чтобы двигаться дальше", — добавил он.

Как сообщило Министерство иностранных дел, совет обсудит дальнейшую макрофинансовую и военную поддержку ЕС Украине, ответственность России за совершенные военные преступления и преступления против человечности, включая преступление агрессии.

По словам министра, позиция Литвы не меняется: больше санкций, Украине нужно предоставить больше помощи, больше военной помощи, особенно тяжелых вооружений.

"Кажется, что мы застреваем практически в каждом разговоре об Украине", — сказал министр.

Он также подчеркнул, что Литва не поддерживает исключений - даже в тех случаях, когда они были бы выгодны для самой страны.

"Мы считаем, что санкции существуют не просто так, поэтому их не следует избегать или пытаться их ослабить, - сказал глава литовской дипломатии. — Так что да, мы участвуем в дискуссиях, стараемся сохранять единство, но не поддерживаем исключений".

Должностные лица отмечают, что в последнее время решения о финансовой поддержке Украины блокирует Венгрия, которая пытается предотвратить замораживание предназначенных для нее европейских средств из-за упадка демократии и коррупции.

В рамках Совета также состоится встреча министров иностранных дел стран Восточного партнерства.

В ходе этого форума будут обсуждаться будущие вызовы Восточного партнерства и пути укрепления сотрудничества между ЕС и восточными партнерами в контексте войны, начатой ​​Россией в Украине.

По словам Ландсбергиса, когда речь идет о членстве в ЕС, разочаровывает то, что Грузия "стоит на разных путях" с Молдовой или Украиной.

"Ключ к тому, чтобы вернуться на прежний, более быстрый путь в ЕС, остается в руках правительства Грузии. Я бы очень хотел, чтобы правительство Грузии действовало более активно и с большей энергией и решимостью добивалось статуса кандидата. Пока мы видим не очень обнадеживающие шаги", - сказал он.

Еще одна тема для разговора министров иностранных дел ЕС – ситуация с правами человека, продолжающиеся протесты и их подавление в Иране.

Ожидается также, что Совет обсудит ситуацию в Молдове, Косово, Тунисе и Йемене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!