Департамент статистики: в третьем квартале текущего года жилье подорожало на 19,3 процента

В третьем квартале текущего года, по сравнению с третьим кварталом 2021 г., жилье подорожало на 19,3 проц., сообщает Департамент статистики.

Новостройки подорожали на 20,3 проц., из них одноквартирные и двухквартирные дома подорожали на 23,9 проц., квартиры в многоквартирных домах – 18,8 проц.

Жилье более старой постройки подорожало на 18,8 проц. Из них квартиры в многоквартирных домах – на 21,4 проц., одноквартирные или двухквартирные дома – на 11,9 проц.

В третьем квартале 2022 г., по сравнению с третьим кварталом 2021 г., подорожание элементов стоимости занятого владельцами жилья составило 16,1 проц.

В третьем квартале, по сравнению со вторым кварталом, жилье подорожало на 3 проц.

Новостройки подорожали на 3,9 проц. Из них одноквартирные и двухквартирные дома – на 6,4 проц., квартиры в многоквартирных домах – на 2,7 проц.

Жилье более старой постройки подорожало на 2,6 проц. Из них квартиры в многоквартирных домах – на 4 проц., одноквартирные или двухквартирные дома – подешевели на 1,5 проц.

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