МВД Литвы лишил гражданства супруга бывшей подруги Шойгу Адолфаса Каминскаса

По представлению Департамента миграции министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте лишила литовского гражданства Адолфаса Каминскаса, являющегося супругом Елены Каминскас (ранее Шебуновой) - матери детей министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как говорится в распространенном в понедельник сообщении, такое решение принято в связи с тем, что он стал гражданином Российской Федерации и не обладает правом на множественное гражданство.

Закон о гражданстве допускает двойное гражданство Литвы и другого государства только в исключительных случаях: если лицо было депортировано или выехало само по себе до 11 марта 1990 года, приобрело гражданство другого государства при рождении, является потомком граждан Литвы.

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