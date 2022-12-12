После ночной метели ситуация на дорогах в столице сложная: толщина снежного покрова составляет 20 см

Всю ночь условия на дорогах были сложными, а вильнюсцев сегодня предупреждают, что надо быть осторожными, выбирать популярные маршруты с интенсивным движением, поскольку там дороги вычищенны лучше всего.

"Всю ночь шел сильный снег и, как говорят синоптики, выпало около 15 см снега. Это много. Формально желтый уровень опасности не был достигнут, но условия значительно осложнялись снегом и метелью. У нас была такая тактика, мы старались, чтобы на дорогах было как можно меньше накатанного снега, утром чистили дополнительно и сыпали соль. Сейчас видны черные колеи, условия стали намного лучше, но это касается основных дорог, с наиболее интенсивным движением", - сказал LRT представитель Grindа Эгидиюс Степонавичюс.

По его словам, снег чистить начали еще вчера днем.

"Снег начали чистить вчера с 12 ч. дня, чистили без остановки. Было сделано около 200 рейсов и даже больше, в Вильнюсе", - заметил Степонавичюс.

По данным на 6 ч. по всей стране поверхность дорог скользкая с колеями глубиной 15-20 см. Особенно сложные условия на дорогах в Шяуляйском округе, в Игналинском и Швенченском районах.

В Вильнюсе хуже обстоят дела с дорогами с неинтенсивным движением.

"Сложные условия на соединительных улочках, где меньше транспорта, если речь идет о проспекте Лайсвес или ул. Укмергес, то, конечно, какая-нибудь ул. Ажуолино, соединяющая их, может быть в плохом состоянии, потому что движение там неинтенсивное, там не ходит общественный транспорт. Я рекомендую выбирать улицы с интенсивным движением", - рекомендовал Степонавичюс.

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