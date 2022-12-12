Из-за ситуации на дорогах вильнюсцам в понедельник рекомендуют работать из дома

В воскресенье погода испортилась. В Литву пришел южный циклон. С полудня на юго-востоке пошел снег.

В Вильнюсе к 16 ч. пошел сильный снег, а в 19 ч. усилился ветер, каждый час толщина снежного покрова увеличивается на 2 см. Читатели Delfi сообщали, что дорога около Гарюнай была заблокирована.

Водители с трудом заезжали на горы Т.Нарбуто и Таурас, застревали автобусы и троллейбусы.

В воскресенье вечером Вильнюсский муниципалитет на своей странице в Facebook призвал жителей планировать выезд их дома в понедельник с большим запасом времени, а если есть такая возможность - работать из дома.

"Компании, убирающие дороги в городе, работают без передышки, но снег идет с обеда, поэтому ситуация на дорогах сложная.

Толщина снежного покрова увеличивалась на 2 см в час.

Компания Grinda во время осадков больше всего внимания уделяла основным улицам, чтобы обеспечить движение общественного транспорта. Дороги чистили и ночью, а тротуары будут чистить рано утром, когда прекратится снег", – сказано на странице муниципалитета в Facebook.

Delfi напоминает, что в понедельник продолжится бессрочная забастовка водителей общественного транспорта столицы.

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