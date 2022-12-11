В Вильнюсе к 16 ч. пошел сильный снег, а в 19 ч. усилился ветер, каждый час толщина снежного покрова увеличивается на 2 см.
Читатели Delfi сообщают, что дорога около Гарюнай заблокирована. Водители с трудом заезжают на гору Т.Нарбуто, застревают автобусы и троллейбусы.
На кольце Саванорю, в сторону Лепкальниса, стоят тягачи.
Читатель из Каунаса сообщил: я недавно ехал по каунасской дороге A5. Вторая полоса была под снегом. Сейчас на Waze показывают два ДТП и затор (участок от ТЦ Megа до Гарлявы). Идет снег, красиво метет, утром на дорогах будет настоящий кошмар.
Читатель из Вильнюса (Сантаришкес) возмущалась, что не чищены тротуары.
Она же поделилась и фотографией автомобиля, который засыпало во дворе.
Синоптики предупреждали, что ожидается снег и метель.
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