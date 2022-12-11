Красный крест за выходные собрал Украине больше 3800 спальных мешков

Литовский красный крест за выходные собрал по всей Литве для Украины больше 3800 спальных мешков, сообщила представитель организации Лука Лесаускайте.

"В воскресенье Красный крест собрал 2560 спальных мешков, намного больше, чем в субботу. За два дня было собрано 3861 шт", – сказала она.

Красный Крест отмечает, что из-за быстрого похолодания и острого дефицита электроэнергии в Украине почти 12 миллионов украинцев остались без электричества и каждый день борются с холодом. Поэтому Красный Крест Украины обратился в Красный Крест Литвы с просьбой о 75 000 единиц спальных мешков, в которых в настоящее время очень нуждаются жители Украины.

"Украинский красный крест просил 75 000 спальных мешков, но мы рады, что за два дня жители пожертвовали 3861 шт. Сегодня люди активно привозили мешки, несмотря на снег и плохую погоду", – сказала Лесаускайте.

Собранные спальные мешки планируют везти в Украину на следующей неделе.

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