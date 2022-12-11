На окраине Вильнюса водители зафиксировали необычных участников движения

В воскресенье около полудня водители недалеко от Бельмонтаса увидели необычных участников движения. Очевидец выложил видео и в социальную сеть, вызвав волну дискуссий.

В полицию сообщили, что в сторону Новой Вильни, недалеко от Бельмонтаса, по дороге бегают лошади. Лошади скакали против движения и совсем не боялись проезжавших автомобилей.

Читатель Delfi Матас выложил видео в социальную сеть. Комментаторы стали шутить, что у кого-то из-под капота сбежали лошади. Другие сравнивали лошадей с роскошными автомобилями.

Очевидцы сообщили об инциденте в полицию, но помощь стражей порядка не потребовалась: достаточно быстро беглецов догнали хозяева и вернули домой.

Delfi благодарит Матаса за видео!

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