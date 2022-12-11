Литовцы раскупили рождественские и новогодние поездки

Несмотря на то, что в этом году выпадает меньше чем обычно праздничных дней, жители Литвы охотно едут за границу. Туроператоры говорят, что в этом году спрос на такие поездки превысил предложение.

"Несмотря на то, что в этом году выходных меньше, жители рвутся в путешествия. Дети и учителя в это время на каникулах, а родители работают, поэтому спрос на поездки большой", – сказала президент Литовской палаты туризма Жидре Гавялене.

"Реально, уже все раскупили. Очень сложно где-то найти места", – прибавила она.

Представитель Novaturas Казимерас Ярмалис сказал, что наличие большого числа выходных побуждает людей планировать отпуск заранее и бронировать поездки летом или еще раньше.

"В этом году поездки покупают равномерно – нет такого, чтобы раскупали заранее или в последнюю минуту", – сказал он.

Ярмалис подчеркнул, что в прошлом году было много выходных, поэтому на последней неделе декабря люди покупали много поездок в последнюю минуту.

По словам Гавялене, бум поездок в этом году вызвало немало причин, во-первых, уменьшился страх перед коронавирусом, в прошлом году люди еще избегали поездок.

"После пандемии люди соскучились по путешествиям, обычно зимняя поездка и бывает выездом за границу, ведь летом и в Литве можно отдохнуть", – сказала она.

По словам Гавялене, сделала свое дело и инфляция.

"Цены у нас сравнялись с европейскими, поэтому литовцы, которые хотят потратить меньше денег, выбирают поездки (...) Раньше у нас было дешевле, а сейчас цены сравнялись или даже стали выше, поэтому сэкономить в Литве не удастся", – сказала Гавялене, заметив, что если бы выходных было больше, то и в поездку отправилось бы больше людей.

Зимой литовцы ездят на Канарские и Мальдивские острова, на Мадейру, в Египет, Марокко, ездят на горнолыжные курорты, в Лапландию. Третье группа отдыхающих выбирает познавательные поездки.

В этом году Новый год или Рождество за границей обойдется примерно в 1000 евро на человека.

Ярмалис сказал, что самая дешевая познавательная поездка на Новый год - в Гданьск (438 евро с одной ночевкой).

По его словам, больше людей едет в поездку после Рождества.

Ярмалис сказал, что жители обычно едут на отдых на неделю, отправляются в европейские города с рождественскими ярмарками, или едут на 10-14 дней на курорты. Чтобы встретить Новый год, выбирают поездку на выходные.

Он заметил, что если раньше жители предпочитали Францию и Германию, то сейчас едут в Австрию и Италию.

В этом году в Литве на Рождество будем отдыхать три дня - с субботы по понедельник, а на Новый год - в выходные.

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