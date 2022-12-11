В Литве выпал снег - вырос спрос на зимние товары

Во второй половине ноября, когда в Литве выпал первый снег, в магазинах вырос спрос на зимние товары для ухода за автомобилем. По словам представителей торговых сетей, люди покупают инвентарь для зимних видов спорта и зимние перчатки.

"Как только выпал снег, вырос спрос на автомобильные скребки и щетки. Кроме того, в последнее время покупают много ледянок, санок, коньков", – сказал представитель сети Maxima Марюс Тилмантас.

По его словам, продажи, по сравнению с данными за тот же период прошлого года, выросли на 10%.

Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене сказала, что во второй половине ноября, по сравнению с тем же периодом прошлого года, продано в 8 раз больше автомобильных скребков и в 6,5 раз больше зимнего стеклоочистителя.

"После того как выпал снег, люди покупают больше автомобильных скребков. Их продали в 8 раз больше", – сказала она.

По словам Будрене, в последние недели в три раза выросли продажи зимних перчаток.

Представители торговых сетей сказали, что нехватки в зимних товарах нет.

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